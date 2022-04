Toque de queda: joven asegura que empresa donde trabaja lo obliga a ir presencialmente

Un joven trabajador esperaba un vehículo que lo lleve desde Puente Nuevo, en El Agustino, hasta el Puente Primavera, en Surco, para laborar. Debido al toque de queda en Lima y Callao, la ausencia de buses impedía que se transportara. Asimismo, reveló que si no pasaba ninguno, debería regresarse a su casa, pero esta opción no era viable, ya que donde trabaja lo obligaban a ir presencialmente pese a la inmovilización social obligatoria decretada por el Gobierno. “Me están obligando. Tengo que ir sí o sí, pero no viene ni taxi”, aseguró. Video: América