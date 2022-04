Buses interprovinciales, taxis y autos particulares quedaron detenidos en el kilómetro 15 de la Panamericana Sur, al límite de San Juan de Miraflores. Pasajeros reclaman porque no pueden movilizarse pese a que ya ingresaron a Lima. Una mujer que vino desde Ayacucho con su pequeña afirmó que no había consumido alimento alguno. “Estamos varados más de dos horas aquí, Tenemos hambre, ayúdennos. Nosotros no sabíamos nada (sobre el toque de queda) porque estábamos en medio camino. Nosotros hemos salido a las 9.30 de la noche. A las 11 acaban de dar la noticia. Que cambien esa constitución, por favor”. Video: América.