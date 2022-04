Una crisis de nervios fue lo que vivió una mujer que se encontraba atrapada en la Carretera Central y no podía llegar a su matrimonio. Los manifestantes no dejaban pasar al vehículo y, por el contrario, comenzaron a lanzarle objetos hasta que reventaron las lunas. La mujer en medio de lágrimas decía: “Aún el juez me sigue esperando”. Video: Latina