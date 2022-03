Derrame de petróleo: nutrias marinas de Ventanilla y Ancón continúan muriendo

El biólogo Yuri Hooker Mantilla expresó su preocupación por las nutrias marinas que son afectadas por el derrame de petróleo ocasionado por actividades de Repsol el pasado 15 de enero. A poco más de dos meses desde que ocurrió la contaminación en el litoral peruano, las especies continúan sufriendo las consecuencias del producto químico vertido en su hábitat natural. El especialista, quien realiza estudios en la zona afectada, advirtió que habían cinco nutrias sobrevivientes; sin embargo, una de ellas fue hallada sin vida el sábado 19 de marzo, y teme que a las demás les suceda lo mismo. “La pregunta era: ¿sobrevivirán o tendrán problemas de salud en el futuro? Nuestros peores temores se confirman. Es muy importante que Serfor haga todos los análisis forenses necesarios para conocer exactamente la forma en que este contaminante mata a las nutrias. No, las nutrias no están de regreso, siguen muriendo y no se sabe qué ocurrirá con las que aún quedan”, señaló a través de sus canales oficiales. Video: UPA (asociación Unidos por los Animales)