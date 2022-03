La joven Melisa salía de rendir su prueba de admisión para la carrera de Ingeniería Industrial cuando un periodista le preguntó sobre la nulidad. No obstante, la postulante quedó en shock al conocer que su examen ya no tenía validez.

Tras las declaraciones de la rectora Jerí Ramón sobre la nulidad del examen de admisión 2022-II, un periodista de Latina acudió a preguntar a los postulantes sobre cómo se sentían tras recibir esta noticia. Sin embargo, una joven desconocía ello, ya que recién había terminado de dar su prueba para la carrera de Ingeniería Industrial. El hombre de prensa le comunicó que esto ya fue informado por la representante de la UNMSM. “Se ha anulado el proceso de admisión, ¿no te lo dijeron adentro?”, preguntó. En respuesta, la postulante mencionó: “ ¿Anulación? ¿Sobre el proceso de hoy? No, no. Es una lástima para todos, no solo para mí. Me preparé un año ”, indicó. Video: Latina