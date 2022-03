Pucallpa: menores no pudieron iniciar clases presenciales por intensas lluvias

Este lunes 14 de marzo, más de cuatro millones de escolares volvieron a las aulas tras dos años de recibir clases virtuales. De acuerdo con las autoridades del sector educativo, el inicio del año escolar 2022 se dará de manera escalonada y el plazo es hasta el 28 de marzo. Sin embargo, algunas escuelas presentan una serie de dificultades para recibir a los alumnos, a lo que se suman las condiciones del clima en muchas regiones del país. Este fue el caso de Pucallpa, donde lluvias torrenciales impidieron que los niños asistan a los centros educativos. “Como pueden ver, no tenemos la infraestructura adecuada, es más, en la Institución Educativa 64-65 no contamos con servicio de internet, a estas alturas en las que todo es virtual, por la inseguridad que tenemos en el colegio. En temporadas de lluvia no hay asistencia de los estudiantes, las calles no son muy transitables, por lo que es imposible que los padres puedan acceder”, señaló la directora del plantel ubicado en el caserío San Lorenzo. Video: Canal N