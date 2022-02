Miraflores: hombre fue baleado durante asalto y médicos lo atendieron un día después

Un ciudadano sufrió el impacto de cuatro balas al ser asaltado en el distrito de Miraflores. Tras el ataque, el afectado fue trasladado de emergencia hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde el personal médico habría decidido no revisarlo debido a las circunstancias en las que se produjo el hecho, ya que debían esclarecer la situación con la Policía Nacional. “Sí, lo atendieron, pero me preguntaron qué había pasado, si fue un ajuste de cuentas o ha sido un robo. Les dije que fue un robo y de esa manera lo atendieron, pero mi reclamo es que no lo han atendido bien porque así mal me lo entregaron y esperaron 24 horas para traerlo con el brazo hinchado”, comentó la su esposa en diálogo con el noticiero 24 horas. Además, señaló que el personal médico le indicó que no podían retirar las balas del cuerpo. “Me dijeron que esas balas van a permanecer ahí y que se van a encapsular”, añadió. Video: Panamericana Televisión.