Trujillo: joven pagó por celular, pero recibió vidrio cortado

Un joven fue estafado en la plaza de armas de Huamachuco, en Trujillo. Eduardo Vargas González entregó dinero y su antiguo celular con la intención de obtener un equipo más moderno. Sin embargo, fue estafado por un inescrupuloso que lo había convencido ofreciéndole un modelo Samsung Galaxy A51, pero le entregó un vidrio en forma de teléfono móvil. “Yo estaba en la plaza y el amigo me dice ‘te vendo un celular’. Yo pregunto el precio. Me dijo que le de mi celular más 50 soles. Me mostró un celular Samsung Galaxy A51, yo me aficioné, le di mi celular y también los 50 soles. Pero él me dio un vidrio, me ha estafado”, contó al medio digital HCO canal Huamachuco.