Hernando Cevallos: “La curva de contagios se ha desacelerado en 10%”

Hernando Cevallos, ministro de Salud, indicó que el número de contagios por el nuevo coronavirus se ha disminuido en 10%. “Hay una disminución de aproximadamente del 10% de la cantidad de contagios. No es que no hay contagios, es decir, que se ha desacelerado la curva de incremento de los contagios. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia porque sigue habiendo contagios y bastante por el COVID-19″, dijo Cevallos a la prensa. Video: ATV