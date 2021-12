Franco Moreno, jefe de la División de Secuestros de la Dirincri, descartó que la desaparición de la menor de 8 años en La Molina sea un secuestro y aseguró que se trata de una captación. Así también declaró que no hubo negociación, ni pedido de dinero; además, los padres no conocen al sujeto que se llevó a su hija. “No ha habido ningún indicativo de que se trataría de un secuestro. No hubo una negociación de dinero o algo, sino lo que hubo es una captación de la menor, es un delito tan grave como un secuestro”, aseguró. También reveló que realizarán una investigación para determinar el tipo de relación que tenían el captor y la niña. Fuente: La República