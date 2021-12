Una madre de familia no puede cobrar el Bono Yanapay de su hijo con discapacidad, quien tiene 19 años y parálisis cerebral. El joven salió beneficiario hace dos semanas; sin embargo, se ve impedido de cobrar el beneficio por su condición, por lo que su madre Jessica Sánchez acudió por él. La mujer necesita el monto para adquirir medicamentos, pañales y todo lo que requiera su hijo. “Me he ido al banco y no me quieren pagar la plata, porque la necesito, debo comprar pañales”, explicó. Asimismo, Sánchez indicó que el subsidio ayudará a pagar la deuda de su hogar, debido a que los quieren desalojar del pequeño cuarto alquilado en el que viven. Fuente: América Noticias