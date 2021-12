Un religioso de la iglesia evangélica El buen pastor, ubicada en el distrito de Carabayllo, ha sido criticado en redes sociales luego de pedir a sus seguidores que no se vacunen contra el coronavirus. Según indicó el pastor, Dios le habló: “Dile a mi pueblo que no se vacune”. “Mientras iba manejando a Barranca, el Espíritu Santo me dio la palabra y me dijo: ‘Dile a mi pueblo, dile a mi Iglesia, no se vacunen’. Sé cuando Dios y el Espíritu Santo me hablan, cuando viene de mis emociones y cuando viene del diablo, porque los hijos del señor sabemos y conocemos la voz de él”, expresó. Video: Twitter