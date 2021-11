Después de permanecer 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital local, Elizabeth Gutiérrez decidió contar su testimonio sobre su lucha contra el coronavirus. Con dificultades para hablar, la paciente lamentó no haberse vacunado contra la COVID-19. “Fue un error. Soy bienvenida a la vida otra vez y me arrepiento de no haberme vacunado en su momento”, declaró a Cuarto Poder. Video: Cuarto Poder.