Padre de víctima de violación grupal en Surco: “Ningún dinero va a sanar el daño que le hicieron a mi hija”

El padre de la joven víctima de 21 años que sufrió una violación grupal por cinco sujetos (José Arequipeño, Sebastián Zevallos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela), quienes deberán cumplir 20 años de cárcel y pagar 100.000 soles de reparación civil, brindó su testimonio en ATV y se mostró en contra de la condena y, además, señaló que no pretenden recibir ese dinero. “Ninguna sentencia va a llenar ese daño irrecuperable a mi hija. Nosotros pedimos que sea la máxima pena”, recalcó. “La reparación no me interesa. Ningún dinero del mundo va a sanar el daño que le han hecho a mi hija, eso para mí no tiene valor”, expresó. Video: ATV