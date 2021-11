SJM: delincuentes ingresan a vivienda y huyen con televisor de 51 pulgadas

En el asentamiento Bella Vista, ubicado en San Juan de Miraflores, unos delincuentes ingresaron a una vivienda, mientras un vehículo los esperaba en los exteriores de la casa. De acuerdo con las imágenes captadas por la cámaras de seguridad, los malhechores escaparon corriendo con un televisor de 51 pulgadas, entre otros materiales. Según Latina Noticias, el hecho ocurrió a las 3 de la madrugada. Los vecinos relataron que los delincuentes llevaron comida para que los perros no puedan realizar ruido alguno, por lo que no pudieron oír. “En una bolsa tenían huesos para los perritos de la cuadra, para que no hagan bulla. Pero tuvo que ser algún conocido para que los animales no hagan ruido”, expresó una ciudadana. Fuente: Latina Noticias