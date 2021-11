Pese a que se hizo la denuncia en la Policía Nacional, no fueron a rescatar al animal.

Luego de conocerse el caso de Run Run, un zorro andino víctima del tráfico de animales que fue vendido como un perro siberiano, se detalló la situación de una oveja que vive el maltrato animal en Santa Anita. Por medio de su cuenta de Twitter, la usuaria de nombre Nela (@9pio_) relató que el animal está encerrado y no lo alimentan de la manera adecuada. “El señor del piso inferior tiene a esta oveja amarrada todo el día al suelo; la tiene sin agua como verán y con sobras de comida en un piso que no es ni similar a su hábitat. La pobre oveja llora todo el día y da vueltas en círculos”, escribió en su cuenta. Pese a que realizó la denuncia (DE042422021), los efectivos no hicieron nada. Fuente: Twitter (@9pio_)