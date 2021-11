“Venía directamente a mí, tuve que correr para que no me choque, igual seguían los disparos”, sostuvo el conductor.

En San Juan de Lurigancho, en la avenida Próceres, un conductor huyó de unos delincuentes que lo venían persiguiendo. Tras darse cuenta de los malhechores y escuchar una serie de disparos, uno de estos intentó cerrarle el paso con un vehículo. “Venía directamente a mí, tuve que correr para que no me choque, igual seguían los disparos”, sostuvo el conductor. No obstante, pudo retirarse del lugar y dejar atrás a los delincuentes. “La camioneta al alejarse, los delincuentes se van corriendo”, añadió. Video: América Noticias