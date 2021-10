“Cuando vinieron clientes, ya no había nada”: delincuente roba costal de panes en Independencia

En Independencia, vecinos denunciaron el incremento de la inseguridad ciudadana y la delincuencia. El último lunes 11 de octubre, un ladrón se llevó un costal de panes de una bodega, cerca a las 7 a. m., hora en la que los ciudadanos acostumbran comprar dicho alimento. “Un ratito me metí atrás, salgo y ya no estaba mi bolsa de pan. Cuando vinieron a comprar mis clientes, ya no había nada”, sostuvo la comerciante. Asimismo, las cámaras de seguridad captaron que el sujeto arrebató sus pertenencias a uno de los clientes de la jurisdicción. Fuente: América Noticias