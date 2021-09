El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que su sector no tiene pensado establecer la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19. No obstante, recordó que una persona no inoculada tiene más posibilidades de contagiar, por lo que representa un riesgo para la salud colectiva. En tal sentido, mencionó que solo aquellos ciudadanos con dos dosis podrán asistir a espacios que poco a poco van reanudando sus actividades. VIDEO: TV Perú