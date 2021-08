“Me voy a morir”: el desgarrador mensaje de venezolana extraviada en desierto entre Perú y Chile

Viviana Alejandra Trujillo Silva, una joven venezolana de 28 años de edad, se encuentra desaparecida desde hace cuatro días. La joven, que emprendió el viaje desde la ciudad de Tacna, dejó un mensaje a su tío el último viernes 30 de julio. “Por milagro de Dios, estoy en una loma que dicen que llega a Chile porque el muchacho que nos estaba guiando se embolató, tío, en este desierto, y ya llevo desde el día que te dije que el autobús iba a arrancar; desde ese día no tomo agua, no como nada, tío. Me voy a morir, y por la gloria de Dios que este celular está en línea, tiene señal. ¿Qué hacemos, tío? Ya no aguanto subir esa loma más”. Video: The Latam Post