Personas caminan varios kilómetros por bloqueo de la Carretera Central

Un grupo de transportistas que acata el paro bloqueó un tramo de la Carretera Central, causando que cientos de vehículos, entre camiones, buses y autos particulares, queden varados. Al ver que las unidades no podían avanzar, pasajeros decidieron bajar y caminar hasta llegar a su destino a pesar de los varios kilómetros de distancia. El panorama caótico fue evidente en la autopista Ramiro Prialé, donde en un sentido los carros estaban congestionados al no poder ingresar a la Carretera Central; sin embargo, por el sentido contrario no pasaba ninguna unidad para que las personas retornen a sus hogares, faltando poco para el inicio del toque de queda.