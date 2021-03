Padres de menor fallecido por presunta negligencia piden celeridad en caso

Un menor de 3 años perdió la vida mientras recibía atención médica en la clínica IGSA Medical Center del Callao hace dos semanas. Lamentablemente, hasta el momento, los padres no conocen la causa de muerte de su pequeño y denuncian una presunta negligencia médica. “Mi hijo fallece el 2 de marzo producto de lo que nosotros asumimos una negligencia médica por parte del médico anestesiólogo Boris Gómez Gonzales. Hasta hoy no tenemos respuesta de la clínica ni de la morgue, nada. Voy a la Fiscalía y me dicen ‘está la carpeta fiscal’, pero no hay un fiscal a cargo del caso”, informó la madre del infante. Cabe precisar que la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) ya intervino el establecimiento.