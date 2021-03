Sinopharm sobre información de Willax: carece de veracidad y es irresponsable

Sinopharm emitió un comunicado a través de la embajada china en Perú, en el que rechazó la información difundida a través de un programa televisivo de Willax TV. En este señalaron que la eficacia de las vacunas de dicho laboratorio es de 33% y 11,5%, cuando ello no es cierto, ya que el informe de la fase 3 de estudio de la vacuna en Perú aún no se ha publicado. “Reportaje carece severamente de veracidad y es sumamente irresponsable al revelar datos no verificados, no científicos e incompletos”, precisó la farmacéutica.

Fuente: Canal N