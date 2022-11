Durante una audiencia del Poder Judicial, el excongresista Kenji Fujimori reveló que no se sentía de acuerdo con las acciones tomadas por el partido Fuerza Popular en el caso Mamanivideos. “Lo digo con el corazón en mano. Desde esa fecha, no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política, que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política, que me siento totalmente decepcionado, desilusionado, que no quiero saber nada de política”, dijo el hermano menor de Keiko Fujimori durante su intervención. VIDEO: Canal N