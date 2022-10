Alcalde de distrito cusqueño se encadenó en la PCM

El alcalde del distrito de Ccapi (región de Cusco), Climaco Pumahualcca, no tuvo mejor idea que encadenarse en la puerta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como medida de protesta, por la falta de diálogo que muestra la entidad que dirige Aníbal Torres ante la viabilidad de proyectos que solicita desde el 2021. “Hay proyectos aprobados desde el año pasado, pero no nos atienden. No somos escuchados por el Estado, queremos que nos atiendan en la PCM”, apuntó el burgomaestre. VIDEO: Canal N.