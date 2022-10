Hernando Cevallos: “No está en mi agenda volver a ser ministro de Salud”

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó volver a liderar el Minsa tras la destitución de Jorge López a raíz de la denuncia periodística por presunto ‘pitufeo’. “(¿Usted volvería a formar parte del Gobierno si lo llamarán mañana para ser convocado nuevamente para ser ministro de Salud?) No, no está en mi agenda. No es que no me interese, sino que no está en mi agenda. Yo estoy trabajando en este momento como médico pediatra en mi región Piura, estoy reclamando cuándo nos hacen un hospital acá en Piura [porque] no hay ni dónde poner a los pacientes”, dijo Cevallos a ATV.