Del Rincón llama “ridículo” que Castillo pida activar la Carta Democrática: “¿A razón de qué?”

Tras el pedido de Pedro Castillo ante la OEA para activar la Carta Democrática Interamericana, el periodista de la cadena CNN Fernando del Rincón calificó esta acción del jefe de Estado como un “ridículo” y lo instó a dejar que el Ministerio Público lo investigue. “No es un caso, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, son siete investigaciones en su contra, señor Castillo. Si de las siete usted es inocente, déjelos seguir investigando y demuéstreles que están equivocados y que están cometiendo un delito. Entonces después métalos presos. Pero hacer este ridículo de pedir que se active la Carta Interamericana Democrática. ¿A razón de qué o qué?”, dijo Del Rincón. VIDEO: CNN