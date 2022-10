La exabogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, aseguró haber oído un audio en el que la empresaria Karelim López reconocía que las investigaciones contra el Ejecutivo se trataban de un “montaje” para desprestigiar al Gobierno. “Todo lo que él dice (Bruno Pacheco), mucha parte no es verdad. La señora Barrera tiene un audio —ya lo habrán desaparecido, yo no sé— que me hicieron escuchar a mí, donde Karelim López decía que todo esto era un montaje tan solo para fastidiar y fregar al Gobierno. Lo escuché yo”, dijo en entrevista para Exitosa.