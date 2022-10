El primer ministro, Aníbal Torres, consideró que no es necesario pedir disculpas a los medios nacionales, tras el desplante realizado a la prensa en la conferencia del martes 11 de octubre, cuando solo se permitió el ingreso de los medios internacionales. “Aquí no tengo que pedir disculpas, porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia, solamente con la prensa internacional, es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia solamente con ellos. Con ustedes lo estamos teniendo ahora”, señaló el jefe de la PCM. Cabe precisar que la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú desmintió que hayan pedido exclusividad para la actividad de ayer, donde estuvo el presidente Pedro Castillo. VIDEO: TV Perú