Castillo sobre llamada a Maduro: “Niego vínculo con Venezuela para obtener un favor”

El presidente Pedro Castillo se pronunció sobre la supuesta llamada que habría realizado a Nicolás Maduro con el propósito de solicitarle asilo político a Bruno Pacheco y Fray Vásquez por las investigaciones del Equipo Especial que lidera la fiscal Marita Barreto. En conferencia de prensa, el jefe de Estado, rechazó la versión del colaborador eficaz al considerar que no necesita un favor del gobierno de Venezuela, debido a que cree en la justicia del país. “Primero negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para obtener un favor con el entorno del gobierno. No lo hecho y no lo haré. Quiero que la verdadera justicia demuestre la verdad ante el país”. VIDEO: La República.