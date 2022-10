El mandatario Pedro Castillo se pronunció este domingo respecto a la polémica formada alrededor del uso del avión presidencial, luego de que se revelara la presunta presencia de su sobrino Fray Vásquez en un viaje que hizo el jefe de Estado hacia Chiclayo. “Hablaban hasta del avión presidencial. ¿Y qué pasaba anteriormente de las borracheras y otras cosas que se daban dentro de este? ¿Y por qué no hablaban de ese avión presidencial cuando se llevaban otras cosas y hasta droga? ¿Hoy no se quiere que el presidente viaje con su familia? Hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para bajar a visitar a los pueblos, a visitar las provincias”, expresó Castillo durante un discurso en Ayacucho. Además, respondió a sus detractores e indicó que seguirá “usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones, junto con ministros, autoridades y el entorno de la familia presidencial. No nos van a intimidar”, señaló el presidente. Video: TV Perú