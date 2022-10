El virtual alcalde de Lima señaló que no puede conversar con alguien que “ha destrozado la economía del país”.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reafirmó su decisión de no reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, tras la confirmación de los resultados de la ONPE que lo proclamen como ganador de las elecciones municipales: “Sí, yo sé y todo el Perú sabe que este señor ha destrozado la economía, la que yo conozco perfectamente, le ha quitado toda la confianza al microempresario para invertir en su país y sin eso no hay inversión, no hay chamba. Ha reventado el país. Ha venido a aprender, yo le pido su renuncia”. VIDEO: Exitosa