El vocero de la bancada de Renovación Popular considera que Rafael López Aliaga no debería reunirse con el jefe de Estado.

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, apoyó el anuncio de Rafael López Aliaga, quien se convertiría en el nuevo alcalde de Lima, de no reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, tras los resultados de la ONPE al 100%: “Es una persona que ha perdido la credibilidad, ha perdido la autoridad que creo que nunca tuvo. Con esa persona no nos podemos reunir porque no nos da la confianza que se necesita para seguir adelante”. VIDEO: RPP