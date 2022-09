El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, Yuri Castro, cuestionó las propuestas de su contendiente de Podemos, Daniel Urresti, al señalar que no se debían prometer cosas que no se pueden hacer. “Tenemos que darle propuestas claras a Lima, no podemos venderle humo a la gente ni ofrecer lo que no podemos ofrecer cuando vamos a ser alcaldes de Lima y no ministros del Interior, por lo que creo que es importante que la ciudadanía entienda que el alcalde tiene limitaciones, no es un todopoderoso y no tiene funciones ilimitadas”, indicó Castro Romero durante su participación en el debate municipal organizado por el JNE. VIDEO: La República