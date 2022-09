El ministro del Interior, Willy Huerta, mostró su molestia al ser nuevamente consultado por los presuntos intentos desde el Ejecutivo para retirar del cargo al coronel PNP Harvey Colchado, quien se desempeña como jefe del Equipo Especial de la Policía en apoyo a la Fiscalía. El funcionario pidió a la prensa que ya no se le consulte por el tema: “Día tras día con preguntas de esa naturaleza, señor periodista. Ya he respondido, ya he dado respuesta, he dado el alcance, he declarado. Le solicito, señor periodista, que nos concentremos en lo más importante, que la ciudadanía vea el trabajo de la PNP, que la población confíe en la Policía”. VÍDEO: Exitosa