En su visita a la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú, el presidente Pedro Castillo respondió ante las críticas hacia su mandato. Durante su discurso en la localidad de San Bartolo, el jefe de Estado descartó que su gestión tenga intenciones de posicionarse ante los medios de comunicación. “Nosotros no estamos pensando en titulares para mañana, nosotros no estamos maquinando cualquier cosa para sacar en los diarios, nosotros no hacemos show, el pueblo nos ha elegido para estar pendientes”, señaló el mandatario. VIDEO: Canal N