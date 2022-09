Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú (JP) a la Municipalidad de Lima, le contestó a Rafael López Aliaga, candidato a Lima por Renovación Popular, quien afirmó que en el gremio de banqueros “no lo conocen” y que “nunca lo ha visto trabajar en ningún tipo de banco”. Al respecto, el postulante de JP desmintió lo dicho por López Aliaga. “Rafael López Aliaga dice que yo no he sido banquero internacional y eso ya es hilarante (...) El señor cree que porque no he trabajado en el City Bank de Jesús María no soy banquero”, señaló en declaraciones para Canal N. Seguidamente, dijo sentirse sorprendido de escuchar a Rafael López Aliaga decir que “el financiero es él”, cuando, de acuerdo a Alegría, es “un simple monopolista de una línea férrea en Macchu Picchu”. Video: Canal N