George Forsyth a Daniel Urresti tras no asistir a debate: “No te corras, por favor”

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, George Forsyth, se pronunció en contra de la decisión de Daniel Urresti, de Podemos Perú, de no presentarse al debate organizado por la Cámara de Comercio de Lima, por lo que lo instó a no evitar exponer sus ideas: “Lamentablemente, vemos de nuevo que el Sr. Urresti se corrió, parece que me tiene miedo. Señor, no muerdo y venga a ofrecerle sus propuestas a toda la población para que tengan un voto informado. No te corras, por favor”. VIDEO: Canal N