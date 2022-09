La primera entrevista a Antauro Humala tras su liberación estuvo marcada por temas controversiales como la pena de muerte, la misma hacia la que se mostró abiertamente a favor. En un momento de la entrevista, el periodista Fernando del Rincón le preguntó si le habían realizado una evaluación psicológica, requisito para la excarcelación de los reos que cumplen pena por delitos de secuestro con subsecuente muerte. Ante esta pregunta, el cabecilla etnocacerista respondió que el delito que él había cometido era secuestro simple, por lo que no correspondía una prueba psicológica. Tras esa respuesta, el periodista no pudo ocultar su fastidio: “Creo que lejos de cualquier información, el sentido común me dice que necesita una evaluación psicológica, señor Humala”. Video: CNN