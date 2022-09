Antauro Humala: “Pedro Castillo no fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme”

El cabecilla etnocacerista Antauro Humala negó que el presidente Pedro Castillo haya intervenido en su liberación por redención de pena. El hermano del exmandatario Ollanta Humala afirmó que por ello salió con “la frente en alto”. “A Pedro Castillo no le debo absolutamente nada. No fue capaz de honrar su palabra de maestro e indultarme. Yo he salido por pena cumplida, o sea, he cumplido con mi carcelería. Por eso salgo con la frente en alto. Normalmente, cuando sales de la cárcel sales con la frente abajo y avergonzado. Ninguno de mis reservistas, porque he sido el último de los 200 reservistas presos por el Andahuaylazo, salió con la cabeza gacha. Todos han salido orgullosos, como yo, y fueron autoridades en sus pueblos. Es más, algunos han sido congresistas en las elecciones pasadas”, dijo Humala Tasso a CNN. VIDEO: CNN