Fiscal de la Nación responde a críticas de Pedro Castillo: “Estamos investigando hechos, no personas”

La fiscal suprema Patricia Benavides señaló que era “totalmente falso” que las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo tengan un afán desestabilizador. “El Ministerio Público no es un ente político, es un ente jurídico, es un organismo constitucionalmente autónomo. Nuestra función principal es perseguir el delito, descubrir la verdad. ¿Por qué no nos dejan desarrollar nuestra función? (...) Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda ni del centro. Nosotros estamos investigando hechos, no estamos persiguiendo personas”, precisó la representante de la Fiscalía de la Nación durante una entrevista en el dominical “Panorama”. VIDEO: Panamericana