Benji Espinoza sobre ausencia de videos en Palacio: “El presidente no es operador de cámaras”

El abogado del presidente, Benji Espinoza, se refirió sobre la ausencia de imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. El letrado aseguró que el mandatario no es el encargado de manejar las cámaras, por lo que se debería consultar al responsable. “Yo no podría establecer una exactitud sobre eso, porque yo soy abogado del presidente, pero no soy funcionario de Palacio. El presidente, además, no es operador de cámaras, tendría que verlo el área encargada”, dijo a Exitosa. Asimismo, recalcó que Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial, manifestó que las imágenes no se han perdido, sino que hubo ciertas fallas técnicas que no permitieron grabar de manera óptima. VIDEO: Exitosa