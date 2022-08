La legisladora Isabel Cortez (Cambio Democrático) se pronunció sobre la agresión que recibió por parte de su colega María del Carmen Alva. Cortez señala que se acercó al parlamentario Wilson Soto, ya que lo observó triste debido al altercado que había protagonizado con Darwin Espinoza. En ese sentido, asegura que la acciopopulista le manifestó que se alejara del lugar y, ante su negativa, la jaló del brazo. “Ella me dijo que no me metiera en su bancada. Yo le dije que no tengo por qué irme. Tengo derecho a acercarme a cualquier congresista que lo necesite. Ahí es donde pierde los papeles”, aseveró. VIDEO: Canal N