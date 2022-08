“Te has caviarizado”, increpó Mauricio Mulder a Jaime Chincha quien señaló que el excongresista admiraba al exdictador cubano Fidel Castro. “Lo mirabas con cara de enamorado”, le dijo.

El exlegislador aprista Mauricio Mulder y el periodista Jaime Chincha protagonizaron un tenso momento durante el programa Enfoque Cruzado el último jueves 4 de agosto. Mulder increpó a Chincha por decir que tuvo la culpa en la pérdida de inscripción del APRA en el 2021. El excongresista recordó al hombre de prensa que cuando trabajaba en Willax no hacía ese tipo de señalamientos y que, por el contrario, se mostraba “muy condescendiente”. “Ahora estás al revés. Te has caviarizado”, expresó Mauricio Mulder. Seguidamente, Jaime Chincha respondió: “Pero tú tienes una foto con Fidel Castro y ahora te haces el loco. Eras castrista. Lo mirabas a Fidel Castro con cara de enamorado”. A lo que Mulder replicó ofuscado: “Yo fui porque era periodista. En ese momento estaba cubriendo”. Es así que Chincha invitó a Mulder a tomar agua para que se relaje. “¿Qué te pasa? ¿Quién te crees, tú? ¡No me da la gana de relajarme! Dame tus argumentos”, acotó el exlegislador. Video: Canal N