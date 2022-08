Este miércoles 3 de agosto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, manifestó que los representantes del Ministerio Público no se acercarán a Palacio de Gobierno para tomar declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo. La defensa del mandatario había solicitado que el encuentro se dé en la sede del Ejecutivo. No obstante, para Benavides, “esa prerrogativa solo es aplicable cuando el alto dignatario es un testigo y no investigado”. Por su parte, el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, confirmó que su defendido no acudirá al llamado de la Fiscalía, pues la fiscal Benavides estaría incurriendo en “un error jurídico” al pretender obligarlo a presentarse ante el Ministerio Público. VIDEO: RPP / Canal N