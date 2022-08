Anteriormente, Aníbal Torres señaló que ya había anunciado al presidente Pedro Castillo su salida de la PCM, pero que esta no se produjo tras no concluir la conversación.

Aníbal Torres dimitió del liderazgo en la Presidencia del Consejo de Ministros en una carta dirigida al jefe de Estado, Pedro Castillo, este miércoles 3 de agosto. No obstante, el renunciante primer ministro ya había revelado que, antes del 5 de abril de este año, le anunció al mandatario sobre la posibilidad de dejar el gabinete ministerial. “Por primera vez lo voy a decir, antes del 5 de abril le manifesté al presidente (Pedro Castillo) que quiero retirarme. Él me dijo que lo vamos a conversar, incluso me dijo que en otra oportunidad lo vemos. Le presenté mi renuncia, íbamos a ir a tal lugar, pero él me dijo: ‘Cuando regresemos’”, manifestó Torres durante una entrevista en canal N. Sin embargo, precisó que la charla nunca tuvo lugar. Por dicha razón, se mantuvo en el cargo. “Si yo me voy ahora, estoy aceptando lo que la prensa quiere, pero no le voy a dar el gusto a la prensa”, declaró Torres a inicios de mayo. VIDEO: Canal N.