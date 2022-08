El ministro de Cultura, Alejandra Salas, informó que presentó su carta de renuncia a la agrupación política Somos Perú, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) solicitara que dé un paso al costado por tener una “defensa sesgada” del presidente de la República, Pedro Castillo. “Lo que llaman a una defensa sesgada, yo lo llamo una defensa a la democracia (...). Hay decisiones que en el CEN quieren adoptar, no sé, no las entiendo. Me parece injusta, pero si la democracia tiene esos costos, mi carta ya la tiene en su mesa”, dijo a su salida del Palacio de Gobierno. VIDEO: Canal N