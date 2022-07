María del Carmen Alva sobre Ilich López: “No estoy de acuerdo que estén en una lista de izquierda”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se mostró en contra de que un sector de Acción Popular apoye la lista que presentó el parlamentario Esdras Medina para la Mesa Directiva. Esta candidatura lleva al acciopopulista Ilich López en la segunda vicepresidencia, junto a Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Kathy Ugarte (Bloque Magisterial). “Me he sorprendido. Me he enterado recién. No estoy de acuerdo que estemos postulando. No estoy de acuerdo que estén en una lista de izquierda. Acción Popular no es de izquierda. Nosotros hicimos un acuerdo el año pasado para apoyar al bloque democrático, que son los que me apoyan a mí en la Mesa Directiva de hoy”, sostuvo la titular del Parlamento. VIDEO: Canal N