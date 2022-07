La saliente presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, justificó la alta desaprobación que recibe este poder del Estado. Sobre el tema, sostuvo que el poco respaldo de la población peruana hacia el Parlamento se debe a que no han logrado vacar al presidente de la República, Pedro Castillo. “Yo por lo menos me siento tranquila del trabajo que he hecho y que estoy haciendo hasta el último día”, puntualizó. VIDEO: RPP Noticias