Yenifer Paredes: “Se dice que yo estaba viajando a Bogotá; estoy aquí, no he hecho teletransportación”

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se refirió a la alerta de fuga que un medio radial había anunciado porque, supuestamente, habría viajado a Colombia. Ante la Comisión de Fiscalización se refirió al tema y negó los hechos difundidos: “Por los medios de comunicación se dice que yo estaba viajando a Bogotá; estoy aquí, no he hecho teletransportación, sino he estado siempre en el país”. Asimismo, dijo que por ser “familia del presidente” ahora está “desempleada”. VIDEO: Canal N